Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından her yıl düzenli olarak açılan KYK burs başvuruları, lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere maddi destek sağlıyor. Bakan Osman Aşkın Bak, KYK burs başvurularının başladığını açıkladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları e-Devlet'ten 17 Ekim saat 23.59'a kadar yapılacak. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak. Peki 2025-2026 GSB KYK bursu ne kadar verilecek?

1 /5 Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. İşte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru ve GSB üniversite burs ücretine ilişkin detaylar.

2 /5 KYK burs başvurusu ne zamana kadar yapılacak? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden 17 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek. Bakan, paylaşımında, "Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz" dedi.

3 /5 KYK bursu ne kadar olacak? 2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve diğer birçok sosyal ödemede artışa gidildi. Üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği her yıl artırılıyor. Bu yılda enflasyon başta olmak üzere diğer ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretleri artırılacak.

4 /5 KYK burs ve kredilerine gelecek zam genellikle Aralık ayı içerisinde belli oluyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi. Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması durumunda 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.