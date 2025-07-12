KYK yurt başvurusu konusu her yıl öğrencilerin en önemli gündemleri arasında bulunuyor. Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler ve mevcut öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapıyor. Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak ve tercihini başka şehirden yana kullanacaklar yurt başvurularına yönelik detayları sorgulamaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK yurt kayıt tarihleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yönetilen KYK yurtları için her yıl üniversiteye yeni kaydolan ve hali hazırda okuyor olan öğrenciler başvuru yapıyor. Bu nedenle üniversite öğrencileri “KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt kayıt işlemleri nasıl gerçekleşiyor?” gibi soruları araştırıyor. İşte, KYK yurt başvuru adımları…
KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu nedenle e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almalı ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmalı.
KYK yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine bağlı olarak alınır. Dolayısıyla öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri gerekir. Bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleri ile iletişimde bulunarak bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekir. Başvuru esnasında hatalı veya eksik öğrenim bilgisi belirten öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz olacak. Öğrenciler yaşadığı sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulabilmek adına 7/24 hizmet veren ALO GSB ile iletişime geçebilir. Öğrenciler, 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden veya Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden sorularını iletebilecek.
KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2025-2026 KYK yurt başvuruları takvimin için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 20 Ağustos itibarıyla alınmaya başlanmıştı.
KYK Başvuru Adımları
KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilir. KYK yurt başvuru süreci hakkında öğrencilerin merak ettikleri konuları adım adım sizler için derledik. İşte, adım adım KYK yurt başvuru süreci…
e-Devlet Girişi
İlk olarak, üniversite öğrencilerinin e-Devlet kapısına giriş yapmaları gerekir. e-Devlet şifresi olmayan öğrenciler, en yakın PTT şubesinden şifre alabilir.
Yurt Başvuru Sayfası
e-Devlet sisteminden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın "Yurt Başvurusu" sayfasına girilir.
KYK Yurt Kayıt İşlemleri
KYK yurt başvurusu yapıldığı yıl içerisinde Bakanlık tarafından yurt kayıt tarihleri paylaşılır.
İlk kayıt ücretini ödeyen üniversite öğrencileri, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlar. Öğrencilerin KYK yurt kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurmasına gerek yoktur.
İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması zorunludur. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak.
KYK yurt ücretleri ne kadar?
KYK yurduna ilk defa yerleştirilen öğrenciler, “ilk kayıt ücreti” adı altında bir ödeme yapacak. Bu ücret, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. İlk kayıt ücreti, yatak ücreti ve güvence bedelini içeriyor. Ücretler, ilgili banka ATM’lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından görüntülenebilecek.