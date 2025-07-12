KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2025-2026 KYK yurt kayıt tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yönetilen KYK yurtları için her yıl üniversiteye yeni kaydolan ve hali hazırda okuyor olan öğrenciler başvuru yapıyor. Bu nedenle üniversite öğrencileri “KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt kayıt işlemleri nasıl gerçekleşiyor?” gibi soruları araştırıyor. İşte, KYK yurt başvuru adımları…