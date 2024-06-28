Bursa lise taban puanları 2024, LGS sonuçları sonrası tercihlerin yapılacak olması nedenle öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında. Bursa 2024 LGS yüzdelik dilimleri lise tercihinde bulunacaklar tarafından merak konusu. İşte LGS 2024 Bursa Anadolu, Fen ve İmam Hatip, Meslek Teknik lisesi taban puanları, yüzdelik dilimleri.
Bursa lise taban puanları 2024 LGS yüzdelik dilimleri sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte merak ediliyor. Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.
Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri yardımıyla 2024 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda fikir sahibi olunmakta. LGS 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler e-Okul üzerinden erişime açılacak.
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İşte MEB Bursa Anadolu, Fen, İmam Hatip Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler.
LGS lise tercihleri nasıl yapılacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Liselere yerleştirmeler; yerel yerleştirme, merkezî yerleştirme ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere üç şekilde yapılacak.
Yerel yerleştirmede öğrenciler ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak.
Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları; mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları; kırmızı renk "diğer" ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları belirtiyor olacak.
Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Merkezî yerleştirmede, merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek.