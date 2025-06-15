Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil süreçleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler, boş kalan kontenjanlara veya farklı tercih ettikleri okullara yerleşmek için başvuru yapabilecekler.