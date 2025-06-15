Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yapıldı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı ve saat 12.50'de tamamlandı. Sınava katlım sağlayan öğrenciler ile veliler LGS sınav sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki LGS sınavı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB sınav sonuç sorgulama ekranı.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleştirilir. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınav 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, yurt dışında 13 sınav merkezinde yapıldı. Sınavın tamamlanmasıyla birlikte gözler, sınavın ardından merakla beklenen LGS sınav sonuçlarının ve 2025 MEB LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihlere çevrildi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. MEB'in yayımladığı takvime göre, LGS 2025 sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek; tüm bilgilere yalnızca internet üzerinden erişilebilecek. Aşağıdaki uzantıya tıklayarak LGS sonuç ekranına ulaşabilirsiniz.
LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Tercih Dönemi ve Yerleştirme Süreci Ne Zaman Başlayacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilerin lise tercihleri başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler, puanlarına ve yüzdelik dilimlerine göre tercih etmek istedikleri liseleri belirleyerek listelerini oluşturacaklar.
LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen 2025 MEB LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Aynı gün, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanları da duyurulacak.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil süreçleri başlayacak. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler, boş kalan kontenjanlara veya farklı tercih ettikleri okullara yerleşmek için başvuru yapabilecekler.
2025 LGS Takvimi
LGS Sınavı: 15 Haziran 2025 Pazar
LGS Sınav Sonuçları İlanı: 11 Temmuz 2025
Lise Tercih İşlemleri: 14-24 Temmuz 2025
2025 MEB LGS Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanların İlanı: 4 Ağustos 2025
Yerleştirmeye Esas 1. ve 2. Nakil Tercih Başvuruları ve Sonuçları: 4-14 Ağustos 2025