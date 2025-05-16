MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanır, yüzde kaç çıkacak?

NİSAN ENFLASYONU NEYDİ?

TÜİK verilerine göre Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %3,00 arttı. Bu oranla birlikte 2025'in ilk dört ayında kümülatif enflasyon %13,36 seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyon ise %37,86 olarak hesaplandı. On iki aylık ortalamalara göre artış %48,73 düzeyinde gerçekleşti.

Fiyatlardaki artış özellikle gıda, konut ve ulaşım gibi temel kalemlerde vatandaşın alım gücünü zorluyor. Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi, gözleri Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevirdi.