MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ 2025: Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanır, yüzde kaç çıkacak?

Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Haziran’da açıklayacağı rakamlar, milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammını doğrudan etkileyecek. Aylık ve yıllık TÜFE oranlarının belli olmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Beklentiler yüksek; gözler TÜİK’in açıklayacağı verilerde.
Emekli ve memur maaş artışlarını belirleyecek Mayıs enflasyonu için kritik süreç başladı. TÜİK’in açıklayacağı veri öncesinde piyasalarda beklenti anketleri öne çıkarken, zam oranlarına etki edecek 5 aylık enflasyon farkı da netleşmeye hazırlanıyor. Kamuoyu, 3 Haziran’da açıklanacak resmi rakamlara kilitlendi.
MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Memur ve emekli maaşları başta olmak üzere milyonlarca kişinin gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veri, Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon tablosunun beşinci aya ait ayağını oluşturacak.
NİSAN ENFLASYONU NEYDİ?
TÜİK verilerine göre Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %3,00 arttı. Bu oranla birlikte 2025'in ilk dört ayında kümülatif enflasyon %13,36 seviyesine ulaştı. Yıllık enflasyon ise %37,86 olarak hesaplandı. On iki aylık ortalamalara göre artış %48,73 düzeyinde gerçekleşti.
Fiyatlardaki artış özellikle gıda, konut ve ulaşım gibi temel kalemlerde vatandaşın alım gücünü zorluyor. Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi, gözleri Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevirdi.
MART AYINDA TABLO NASILDI?
Mart 2025’te açıklanan TÜFE verisi aylık bazda %2,46 olurken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,88 artış gösterdi. Bu dönemde yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %38,1, üretici fiyatlarında ise %23,5 seviyesinde kaydedildi. 12 aylık ortalamalarda TÜFE %51,26, Yİ-ÜFE ise %35,23 oranında artış gösterdi.
GÖZLER TEMMUZ ZAMMINDA
Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için doğrudan zam anlamına gelirken; memur ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. Bu nedenle 3 Haziran’da açıklanacak Mayıs verisi, milyonlarca emekli ve çalışanın maaş artışında kritik rol oynayacak.