MEB 2025-2026 eğitim öğretim takvimi: Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ilk ara tatili ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün? İşte yeni dönem planı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Öğrenciler ve veliler, yıl boyunca yapılacak ara tatillerin, yarıyıl tatilinin ve yaz tatilinin planlarını şimdiden merak ediyor. Bakanlık bu yıl da öğrencilerin hem dinlenme hem de kişisel gelişimlerine zaman ayırabilmeleri için iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili planladı. Eğitim takvimi; akademik yoğunluğu dengeleyen, ailelerin tatil planlarını kolaylaştıran bir yapıya sahip. Kasım ve bahar döneminde uygulanacak ara tatillerle birlikte öğrenciler, hem dinlenme hem de sosyal etkinlikler için fırsat bulacak. Peki kasım ilk ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili kaç gün sürecek? Okullar ne zaman tatil olacak ve ne zaman açılacak? İşte MEB'in yayımladığı eğitim öğretim takvimine göre, resmi tatil günleri...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Kasım ara tatilinin 10 Kasım Pazartesi başlayacağı ve hafta sonlarıyla birleşerek 9 gün süreceği açıklandı. İşte 2025-2026 MEB ara tatil, sömestr ve bayram tatili tarihleri…

Kasım ara tatili 2025'te ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Eylül ayında başladı ve milyonlarca öğrenci artık ilk dinlenme dönemine yaklaşıyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre birinci ara tatil (Kasım ara tatili) bu yıl 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

Hafta sonları da eklendiğinde öğrenciler toplam 9 günlük bir mola yapacak. Bu tatil, hem öğrencilerin yoğun geçen dönemde dinlenmesini hem de ailelerin kısa tatil planları yapabilmesini sağlayacak.



İlk ara tatil sonrası okullar ne zaman açılacak?

Kasım ara tatilinin ardından okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden açılacak. MEB, ara tatil dönemlerinde öğrencilerin sadece dinlenmelerini değil; kitap okuma, doğa yürüyüşleri yapma ve kültürel etkinliklere katılma gibi faaliyetlerle verimli zaman geçirmelerini de öneriyor.



9 günlük tatil fırsatı Kasım ara tatilinin hafta sonlarıyla birleşmesi, özellikle şehir dışına kısa seyahat planlayan aileler için fırsat yarattı. Seyahat acenteleri ve oteller, 10-17 Kasım haftası için özel "ara tatil" kampanyaları hazırlamaya başladı. Uzmanlar, tatil süresince çocukların ekran başında uzun süre geçirmemesi, sosyal ve fiziksel etkinliklerle denge kurulması gerektiğini vurguluyor.

2025-2026 eğitim yılında yoğun ama planlı bir takvim Yeni MEB takvimiyle öğrenciler, eğitim maratonuna düzenli aralarla nefes alarak devam edecek. Kasım ve Mart aylarındaki ara tatiller, Ocak sömestri ve yaz tatiliyle birleştiğinde, yılın temposu dengelenmiş olacak.

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Takvimi Birinci Ara Tatil (Kasım): 10 - 14 Kasım 2025 Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil Yarıyıl Tatili (Sömestr): 19 - 30 Ocak 2026 Öğrenciler 15 gün ara verecek İkinci Ara Tatil (Mart): 16 - 20 Mart 2026 Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Yaz tatili bu tarihte başlayacak

