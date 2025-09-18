Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025-2026 yasama yılı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dönemde Meclis gündeminde; ÖTV düzenlemeleri, İklim Kanunu, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve emekli maaşları gibi kritik başlıklar yer alacak. TBMM'nin açılmasıyla birlikte ilk olarak 11. Yargı Paketi ve 2026 bütçe teklifi görüşülecek. Peki, Meclis tatili ne zaman bitiyor, TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün? İşte detaylar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı başlangıç tarihi 2025 belli oldu. 30 Temmuz Salı gününden itibaren tatile giren TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları başladı. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği ÖTV oranları değişikliği, İklim Kanunu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, emekli maaş zammı gibi çalışmaların ardından tatile giren Meclis, yoğun mesaiyle açılacak. Buna göre ilk olarak TBMM'de, 11. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Ayrıca 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman? TBMM tatili ne zaman bitecek?
TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yeniden açılacak.
TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nı "yoğun mesaiyle" tamamladı
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TBMM Genel Kurulunda bu yasama yılında, 7'si uluslararası anlaşmaların uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri olmak üzere toplam 32 kanun teklifi kabul edilerek yasalaştırıldı.
TBMM'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 22 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 21 Aralık'ta kabul edilmesiyle sona erdi.
Genel Kurulda son olarak Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 3 uluslararası anlaşma ele alındı ve kabul edildi.