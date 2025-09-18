Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılı başlangıç tarihi 2025 belli oldu. 30 Temmuz Salı gününden itibaren tatile giren TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları başladı. Kamuoyunun dikkatle takip ettiği ÖTV oranları değişikliği, İklim Kanunu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, emekli maaş zammı gibi çalışmaların ardından tatile giren Meclis, yoğun mesaiyle açılacak. Buna göre ilk olarak TBMM'de, 11. Yargı Paketi'nin ele alınması bekleniyor. Ayrıca 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak, yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman? TBMM tatili ne zaman bitecek?