MEMUR MAAŞ ZAMMI 2026: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ocak zam oranları ve yeni maaş tablosu belli oluyor

2026 memur maaş zammı hesaplamaları, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon yüzde 7,5 olurken, memur ve emekliler için şimdiden yüzde 2,38 oranında enflasyon farkı oluştu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 2026-2027 dönemine ilişkin kararı doğrultusunda, memur maaşlarına 2026 yılında iki aşamalı olarak yüzde 11 ve yüzde 7 zam yapılacak. Buna ek olarak, yılın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik artış uygulanacak. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 29-30 bandında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda memur maaşlarında toplam artışın yüzde 16,88 ila yüzde 17,79 arasında olacağı tahmin ediliyor. En düşük memur maaşının 61 bin TL’ye, en düşük emekli maaşının ise 18 bin 800 TL’ye kadar çıkabileceği hesaplanıyor. Yeni yılda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle milyonlarca memur ve emeklinin maaşları artacak.
2026 memur maaş zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıkladığı verilerle üç aylık enflasyon farkı yüzde 7,5’e ulaştı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre memurlar 2026’da yüzde 11 ve yüzde 7 oranında iki aşamalı zam alacak. Yıl sonu enflasyon tahminine göre toplam artışın yüzde 17’ye yaklaşması bekleniyor. Yeni yılda en düşük memur maaşının 61 bin TL’ye, en düşük emekli maaşının ise 18 bin 800 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23 olarak açıklandı. Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 2,38 oldu.
ENFLASYON FARKI BELİRLEYİCİ OLACAK
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise ocak ve temmuz aylarında son altı aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı elde ediyor.
Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.
MEMURLARA ENFLASYON FARKI YANSIYACAK
Eylül ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Bu oranla birlikte toplu sözleşme zammı da eklendiğinde memur ve memur emeklilerinin eylül itibarıyla hak ettiği zam oranı yüzde 13,64 oldu.
ZAM ORANLARI YIL SONUNDA KESİNLEŞECEK
Memur ve emeklilerin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 5,3 olacak. Bu fark yüzde 11’lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 16,88’e çıkacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 30 olarak gerçekleşmesi durumunda ise enflasyon farkı yüzde 6,11’e yükselecek. Böylece memur maaşlarında toplam artış yüzde 17,79 olacak.
Örnek hesaplama: 9/1 Memur mevcut maaş 52,617,00 TL, yüzde 16,88 zam oranı ile zamlı yeni maaş 61.498,75 TL olacak.
Örnek hesaplama: 9/1 memur mevcut maaş 52,617,00 TL, yüzde 17,79 zam oranı ile 61.977,56 TL olacak.