2024 Ocak ayında yapılacak zam milyonlarca memur tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu artış, yalnızca kamu çalışanlarını değil, memur emeklileri, özel sektör çalışanları, bedelli askerlik ücreti ödeyecek gençler ve sosyal yardım alan vatandaşların da gelirlerini etkileyecek. Ekonomistlerin beklentileri ve Merkez Bankası'nın enflasyon verileri, zam oranı hakkında ipuçları sunuyor. Peki, zam oranı ne olacak, kimleri nasıl etkileyecek? İşte merak edilen detaylar...
Yeni yıl yaklaşırken, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı giderek netleşiyor. Ocak 2024'te, yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisine, toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam yapılacak, ayrıca 2024'ün ikinci yarısında oluşacak enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark eklenecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminlerine göre, 2024 yılı enflasyon oranı yüzde 44,11 olarak öngörülüyor. Bu hesapla memurların maaşına yüzde 11,33 oranında zam yapılması bekleniyor. Zam oranı, memur emeklileri, kıdem tazminatları, sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücretlerini de doğrudan etkileyecek.
Memur Maaşlarına Zam Beklentisi
2024 yılı Ocak ayında yapılacak memur zamları yaklaştıkça, maaşlardaki artış oranı da netleşmeye başlıyor. Yüzde 11,33 oranında bir zam öngörülüyor ve bu durumda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL’den 43 bin 647 TL’ye çıkacak. Memur emeklileri için en düşük maaş ise 17 bin 588 TL’den 19 bin 590 TL’ye yükselecek.
Aile ve Çocuk Yardımları Artış Görecek
Zamla birlikte memurların aldığı aile yardımı ve çocuk desteklerinde de artış yaşanacak. Çalışmayan eş için verilen aile yardımı, yüzde 11,33'lük artışla 2 bin 63 TL’den 2 bin 297 TL’ye çıkarken, çocuk yardımları da şu şekilde olacak:
0-6 yaş: 436,90 TL’den 505,33 TL’ye
6 yaş üstü: 226,95 TL’den 252,66 TL’ye
Emekli Doktorların Ek Ödemeleri Artıyor
Emekli doktorların aldığı ek ödemelerde de artış bekleniyor. Yüzde 11,33'lük zamla birlikte uzman olmayan doktorların ek ödemesi 18 bin 155 TL’den 20 bin 212 TL’ye, uzman doktorların ise 23 bin 602 TL’den 26 bin 276 TL’ye çıkacak.
65 Yaş Üstü Aylıklar Yükselecek
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan 4 bin 181 TL’lik ödeme, zamla birlikte 4 bin 655 TL’ye çıkacak. Aynı zamanda, evde bakım desteği 9 bin 77 TL’den 10 bin 106 TL’ye yükselecek.
Engelli ve Yakınlarına Yönelik Yardımlar Artacak
Engelli vatandaşlara ve engelli yakınlarına yapılan yardımlar da artış görecek. Zamla birlikte:
%40-69 engellilik oranına sahip bireyler için ödenen maaş 3 bin 338 TL’den 3 bin 716 TL’ye
%70 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler için ödenen maaş 5 bin 7 TL’den 5 bin 574 TL’ye yükselecek.
18 yaş altı engelli yakınlarına yapılan ödemeler de 3 bin 338 TL’den 3 bin 716 TL’ye ulaşacak.
Tüberküloz ve SSPE hastalarına yapılan yardımlar ise 9 bin 77 TL’den 10 bin 106 TL’ye yükselecek.
Sosyal Destek Ödemeleri Yükseliyor
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde de artış bekleniyor. Yapılacak zamla birlikte SED ödemeleri şu şekilde olacak:
Okul öncesi çocuklar: 4 bin 312 TL’den 4 bin 800 TL’ye
İlköğretim öğrencileri: 6 bin 468 TL’den 7 bin 200 TL’ye
Ortaöğretim öğrencileri: 6 bin 899 TL’den 7 bin 680 TL’ye
Üniversite öğrencileri: 7 bin 761 TL’den 8 bin 641 TL’ye
Kıdem Tazminatında Artış Bekleniyor
Kıdem tazminatı tavanı da zam oranı ile birlikte yükselecek. Şu an 41 bin 828 TL olan kıdem tazminatı tavanı, yüzde 11,33'lük artışla 46 bin 567 TL’ye çıkacak.
Bedelli Askerlik Ücreti Değişecek
Bedelli askerlik ücretinde de Ocak ayındaki zamla birlikte artış olacak. 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, zamla birlikte 242 bin 555 TL seviyesine ulaşacak.
Ocak Zammı Ne Zaman Kesinleşecek?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları henüz netleşmemiş olsa da, Aralık ayı itibarıyla açıklanacak enflasyon verileri sonrasında kesin rakamlar belirlenecek.