Memur Maaşlarına Zam Beklentisi

2024 yılı Ocak ayında yapılacak memur zamları yaklaştıkça, maaşlardaki artış oranı da netleşmeye başlıyor. Yüzde 11,33 oranında bir zam öngörülüyor ve bu durumda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL’den 43 bin 647 TL’ye çıkacak. Memur emeklileri için en düşük maaş ise 17 bin 588 TL’den 19 bin 590 TL’ye yükselecek.