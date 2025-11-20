Memur maaş zammı, toplu sözleşme artışı... Memur Zammı 2026 Ocak'ta ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı

Kasım ayının sonuna yaklaşılırken memur ve memur emeklilerinin gözleri 2026 Ocak zammına çevrildi. Yıl sonu hesaplamaları sürerken, 6 ayda bir zam alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Kasım verileriyle birlikte 5 aylık tablo da netleşecek. Peki 2026 Ocak memur zammı ne kadar olacak?
Enflasyonda yıl sonuna doğru ilerlenirken memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammı yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri hâline geldi. TÜİK tarafından açıklanan verilerle 4 aylık enflasyon farkı belirlenirken, Kasım ayı rakamlarıyla maaş hesaplamaları daha da netleşecek. Memur ve memur emeklileri, Ocak zammının ne kadar olacağını merak ediyor.
ENFLASYONDA 4 ORAN BELLİ OLDU
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu. TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu. Geriye sadece Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları kaldı.
TÜİK'E GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI
Memur maaşları ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden hesaplandı. Buna göre toplam enflasyon yüzde 10,25 şeklinde hesaplanırken memur ve memur emeklileri için kümülatif zam şimdiden yüzde 16,56 oldu.
Memur maaşları yılda 2 kez enflasyon farkına toplu sözleşme zammının eklenmesiyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliğine göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret ödenecek.
TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık verilere göre en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 58.867,44 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 26.424,52 TL'ye yükselecek.