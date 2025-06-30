Memur temmuz zammı 2025: Öğretmen, doktor, polis ve hemşire maaşları ne kadar artacak? Beklenen maaş artışları ve hesaplama tablosu

Temmuz 2025’te memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Mayıs ayı enflasyonu %1,53 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Mayıs dönemini kapsayan beş aylık enflasyon oranı %14’e ulaştı. Memurlara uygulanacak olan zam oranı 3 Temmuz'daki enflasyon verilerinin ardından kesin rakamları belirlenecek. Peki Öğretmen, doktor, hemşire, polis zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte güncel hesaplama tablosu.

1 /6 Toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısı için %5 zam alacak olan memurlar, enflasyonun bu oranın üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle %8,58 oranında enflasyon farkı almaya hak kazandı. Şu anki verilere göre toplam zam oranı %14 olarak hesaplandı.



2 /6 GÖZLER 3 TEMMUZ'DA 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak kesin zam oranı da belli olacak. Şimdiden yapılan hesaplamalara göre, öğretmen, doktor, mühendis, polis ve hemşire gibi kamu görevlilerinin maaşlarında binlerce liralık artış yaşanacak.

3 /6 Öte yandan, en düşük memur maaşının Temmuz itibarıyla 51 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Emekliler için ise seyyanen zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor.

4 /6

5 Aylık Enflasyon Farkına Göre Zamlı Memur Maaşları (Yüzde 14 Artışla) * Şube Müdürü (1/4): Mevcut maaş: 66.329,49 TL → Zamlı maaş: 75.615,62 TL Memur (9/1): Mevcut maaş: 45.527,28 TL → Zamlı maaş: 51.901,10 TL * Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut maaş: 58.643,75 TL → Zamlı maaş: 66.853,88 TL * Öğretmen (1/4): Mevcut maaş: 52.906,77 TL → Zamlı maaş: 60.313,72 TL * Başkomiser (3/1): Mevcut maaş: 65.070,21 TL → Zamlı maaş: 74.180,04 TL * Polis Memuru (8/1): Mevcut maaş: 58.910,97 TL → Zamlı maaş: 67.158,51 TL









5 /6 * Uzman Doktor (1/4): Mevcut maaş: 109.126,24 TL → Zamlı maaş: 124.403,91 TL * Hemşire (5/1): Mevcut maaş: 53.437,70 TL → Zamlı maaş: 60.918,98 TL * Mühendis (1/4): Mevcut maaş: 67.653,51 TL → Zamlı maaş: 77.125,00 TL * Teknisyen (11/1): Mevcut maaş: 47.195,92 TL → Zamlı maaş: 53.803,35 TL

