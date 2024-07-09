"Memur ve emekli (SSK - Bağkur) maaş farkları yattı mı 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarının belirlenmesinin ardından, gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli maaş ödemeleri, her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yapılıyor. Peki, memur ve emekli (SSK - Bağ-Kur) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
"Memur ve emekli (SSK - Bağkur) maaş farkları yattı mı 2024? 4C emekli sandığı maaş farkları ayın kaçında ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaş zamları kesinleşti. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; Enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 71,60'a yükseldi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu. Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor. Zamlı emekli maaşlarının aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.