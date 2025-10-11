MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle alınacak bu kararın yönünü merakla bekliyor.
Ekonomide yön belirleyecek ekim ayı faiz kararı öncesi geri sayım başladı. TCMB’nin açıklayacağı oran, hem döviz kurlarını hem de bankacılık faizlerini doğrudan etkileyecek. PPK toplantısında gözler politika faizinde olacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
2025 yılı için açıklanan takvime göre TCMB’nin Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'da açıklanacak.
SON FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü duyurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.