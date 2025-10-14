MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Son kararda faiz oranında indirime gidilmesinin ardından, yeni toplantıda nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu. Piyasalar, enflasyon verileri ve küresel gelişmeler ışığında TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını bekliyor.