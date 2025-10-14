MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararıyla piyasaların yönünü belirleyecek. Son toplantısında politika faizinde indirime giden TCMB’nin bu ayki adımı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. PPK toplantısı takvimine göre, faiz kararı Ekim ayının son haftasında açıklanacak.
Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Son kararda faiz oranında indirime gidilmesinin ardından, yeni toplantıda nasıl bir adım atılacağı merak konusu oldu. Piyasalar, enflasyon verileri ve küresel gelişmeler ışığında TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını bekliyor.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.
EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.