MERKEZ BANKASI EKİM AYI SON DAKİKA FAİZ KARARI: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına hazırlanıyor. Yatırımcıların ve piyasa aktörlerinin merakla beklediği toplantıda alınacak faiz kararı, ekonomik dengeler üzerinde belirleyici olacak. Geçtiğimiz toplantıda politika faizini düşüren TCMB’nin bu ay nasıl bir adım atacağı yakından izleniyor.
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Politika faizinde geçtiğimiz toplantıda indirime giden TCMB’nin yeni kararı, döviz kurları, borsa ve mevduat faizleri üzerinde etkili olacak. PPK toplantısı takvimine göre kritik karar Ekim ayının son haftasında açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.
EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.