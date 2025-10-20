MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI EKİM 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için takvim netleşti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kararın aynı gün saat 14.00’te kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Piyasalar, alınacak faiz kararının döviz, altın ve borsa üzerindeki etkisine odaklanırken, yatırımcılar Merkez Bankası’nın faiz indirimi mi, yoksa sabit tutma kararı mı alacağını merak ediyor.

1 /5 Ekonominin merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizine ilişkin yeni kararını açıklayacak. Saat 14.00’te duyurulacak karar öncesinde piyasalar, enflasyon görünümü ve küresel gelişmeler doğrultusunda faizde sabit kalma veya sınırlı indirim ihtimalini değerlendiriyor.

2 /5 Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

3 /5 TCMB ekim ayı faizi ne yapacak, indirecek mi, beklentisi ne yönde? Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

4 /5 Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.