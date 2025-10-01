Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerinde sürpriz indirim: Kredi kartı faiz oranları kaç oldu, ne kadar düştü? İşte güncel rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında indirim kararı aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri 25 baz puan düşürüldü. Buna göre kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi. Merkez Bankası ayrıca POS komisyon oranlarında da değişikliğe gitti. Kartlı ödemelerde üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56’lık oran, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı. Yeni düzenlemeyle kredi kartı işlemlerindeki komisyon oranı aynı kalırken, banka kartı işlemlerinde azami komisyon oranı yüzde 1,04’e indirildi. Ayrıca üye iş yerlerinin komisyon yerine bloke çalışma sistemini seçmesi halinde banka kartlarında azami bloke gün sayısı 40 günden 15 güne düşürüldü. Banka kartları için geçerli olacak yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemelerinde de uygulanacak ve 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 /5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. POS komisyon oranlarında da değişiklik yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında yaptığı indirim bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

2 /5 FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?

Kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Düzenleme kapsamında kredi kartı nakit çekim ve KMH faizleri 25 baz puan indirildi.

Buna göre akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye çekildi. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e düşürüldü.

3 /5 POS KOMİSYON ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Merkez Bankası ayrıca POS komisyon oranları uygulamasında da değişikliğe gitti. Kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı işlemleri için ayrıştırıldı.



4 /5 KREDİ KARTINDA ORAN SABİT, BANKA KARTINDA DÜŞÜŞ

Yeni düzenlemeye göre kredi kartı işlemlerinde uygulanan POS komisyon oranı aynı kalırken, banka kartları ile yapılan işlemlerde azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü.

Üye iş yerlerinin komisyon yerine blokeli çalışmayı tercih etmesi halinde uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı da banka kartları için 15 gün olarak yeniden belirlendi.