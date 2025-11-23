Mersin'de içme suyu hatlarında yaşanan arızalar ya da planlı bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 23 Kasım tarihine ait güncel su kesintisi listesi, etkilenen bölgeler ve suyun geleceği saatleri sizler için derledik. Peki MESKİ sular ne zaman gelecek? İşte Bugünkü Mersin planlı su kesintisi bitiş saatleri.