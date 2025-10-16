Meteoroloji iki gün için uyardı: İstanbul'a yağış geliyor! 16-17 Ekim İstanbul hava durumu

İSTANBUL SAĞANAK UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, İç Anadolu, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerindeydi. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi gözüküyor. Bu hafta Türkiye'de sıcaklıklar ortalamalar civarında. Geçen hafta yüksek yerlere doğru da kar yağdı ama bu geçici bir kar yağışıydı. Türkiye'de cuma, cumartesi çok güzel bir hava var. Bir bahar havası. Vaktiniz varsa cumartesiyi değerlendirin. Pazara kalmayın yalnız. Sıcaklıklar yüksek. Akdeniz'de yaz havası devam ediyor.

Bugün Marmara Bölgesi'nde yağış var, yarın da yağış var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü o ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da görülebilir. Pazar ve pazartesi günü biraz soğuma var ama bu geçici bir soğuma olacak. İki günlük bu soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde. Ekim ayını bu şekilde geçiriyoruz."







