Meteoroloji iki gün için uyardı: İstanbul'a yağış geliyor! 16-17 Ekim İstanbul hava durumu

İstanbul dahil 16 ilde kuvvetli yağmur. 5 gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji, hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre çok sayıda ilde kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 16-17 Ekim İstanbul hava durumu
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin resmi sitesinde yer alan son dakika raporu ile yayınlandı. Sağanak yağış yurdun birçok noktasında etkili olurken, İstanbul için iki günlük uyarıda bulunuldu.
HAFTA SONUNA DİKKAT
Meteoroloji'den hafta sonu için yapılan uyarıda ise İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL SAĞANAK UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, İç Anadolu, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerindeydi. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi gözüküyor. Bu hafta Türkiye'de sıcaklıklar ortalamalar civarında. Geçen hafta yüksek yerlere doğru da kar yağdı ama bu geçici bir kar yağışıydı. Türkiye'de cuma, cumartesi çok güzel bir hava var. Bir bahar havası. Vaktiniz varsa cumartesiyi değerlendirin. Pazara kalmayın yalnız. Sıcaklıklar yüksek. Akdeniz'de yaz havası devam ediyor.
Bugün Marmara Bölgesi'nde yağış var, yarın da yağış var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü o ısınmayla birlikte gök gürültülü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'da görülebilir. Pazar ve pazartesi günü biraz soğuma var ama bu geçici bir soğuma olacak. İki günlük bu soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde. Ekim ayını bu şekilde geçiriyoruz."
BUGÜN (16 EKİM) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin yayınladığı tahmin raporuna göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bazı illerde kuvvetli yağmur yağacak.
İstanbul'da da 5 gün boyunca sürecek yağmur için uyarılar geldi. İstanbul dışında 15 ilde yağmur görülecek. Yağmur Karadeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak.
16 Ekim Perşembe Hava Durumu
17 Ekim Cuma Hava Durumu