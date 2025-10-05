Meteoroloji'den uyarı geldi: Sıcaklıklar düşüyor! Yarın (6 Ekim 2025) hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte yeni hafta için il il hava durumu tahminleri





Bölgelerde hava

Bölgelerdeki hava durumuna bakıldığında;

Marmara Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Sakarya ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Ege Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz Bölgesi'nin parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinin parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.