İstanbul Sefaköy'de seyir halindeki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 2 denetim amiri gözaltına alındı. Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Peki kaza yapan metrobüsün şoförü ifadesinde ne dedi?
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.
Metrobüs kazasına ölen kişinin kimliği belli oldu mu?
Kazada yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın ailesi, haber üzerine Biruni Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Uçar'ın cenazesi buradan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen gencin yakınlarının Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
Metrobüs kazası neden oldu, kazanın sebebi ne?
Süreçle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın soruşturma başlattığını, adli ve idari süreçlerin devam ettiğini aktaran Gül, sağlık ve kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.
Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar.
Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden durdurmadı ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak. Biz şu an vefat eden, yaralı olan hemşehrilerimizin tedavi olmaları ve onların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz.
İstanbul metrobüs kazasında ilk rapor ortaya çıktı: Uyarıyı görmedi
Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.
Kazada bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yaralananların sayısının 50'ye yükseldiğini, bunlardan tedavisi tamamlanan 7 kişinin de taburcu edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında an itibarıyla 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kaza yayan metrobüsün şoförü ifadesinde ne dedi?
2 metrobüs şoföründen birinin ifadesi şöyle: "Söğütlüçeme istikametine ilerliyordum. Bir bypass yolu açıldığını fark ettim Ancak bu yolda ne bir işaret ne bir yönlendirme vardı. Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm.
Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" dedi.