Diğer hastanedeki yaralıları da sırayla ziyaret edeceklerini dile getiren Gül, kaza nedenine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Kaza nedeni bundan sonraki süreçte, o adli ve idari soruşturma neticesinde ortaya çıkacak. Ama sizlerin de gördüğünüz gibi iki metrobüs, bir de görüntülerde beyaz araç var, beyaz araçtan dolayı birbirine çarpıyorlar.