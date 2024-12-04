Yüksek Performans ve Verimli Motor





Yeni MG HS Luxury, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ile 170 PS güç ve 275 Nm tork sunuyor. Bu güçlü motor, ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzımanla birleşerek sürüş deneyimini daha verimli hale getiriyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yüksek performans ve rahat bir sürüş vaat ediyor.