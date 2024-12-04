MG’nin 170 PS gücündeki turbo benzinli yeni HS Luxury modeli Türkiye’de ön satışına başladı. MG'nin yeni turbo benzinli modeli HS Luxury, Türkiye'de satışa sunulan fiyatı belli oldu. MG HS Luxury 2 milyon 59 bin TL fiyatla, aralık ayında yollara çıkacak. Peki, MG HS Luxury özellikleri neler? İşte detaylar...
Yeni HS Luxury modelinin ön satışına başladı. Ön satışa açılan Luxury paketli turbo MG HS Türkiye satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı.
Turbo benzinli yeni MG HS Luxury ön satışları başladı
MG’nin 170 PS gücündeki turbo benzinli yeni HS Luxury modeli Türkiye’de 2 milyon 59 bin TL fiyatla ön satışa sunuldu ve aralık ayında yollarda olacak. Model, Euro NCAP güvenlik testlerinden aldığı 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlarken, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru, 275 Nm torku ve ıslak tip çift kavramalı şanzıman teknolojisiyle yüksek performansı ve konforu bir arada sunuyor.
Araç, aerodinamik tasarımı, 19 inç elmas kesim jantları ve geniş iç mekanıyla dikkat çekerken, 507 litrelik bagaj hacmi ve bolca saklama alanı da sunuyor.
Yeni HS, kullanıcılarına zengin teknolojik donanımlar ve güvenlik sistemleri vadediyor. 31.2 cm’lik çift geniş ekran, kablosuz telefon şarjı, 360 derece çevre görüş kamerası ve 8 hoparlörlü hi-fi ses sistemi gibi özelliklerle donatılan araç, yarı otonom sürüş desteği sunan MG Pilot teknolojisi ile öne çıkıyor. Bu kapsamda, adaptif hız sabitleyici, otomatik acil fren, şerit takip sistemi ve kör nokta algılama gibi sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.
Aracın dayanıklılığı yüksek çelik malzemelerden oluşan yapısı, 7 adet hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürüş güvenliğini en üst seviyeye çıkarıyor. Yeni HS, Avrupa pazarında da iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor ve üstün tasarımı, konforu ve güvenlik önlemleriyle segmentinde dikkat çekiyor.
Yüksek Performans ve Verimli Motor
Yeni MG HS Luxury, 1.5 litrelik turbo benzinli motoru ile 170 PS güç ve 275 Nm tork sunuyor. Bu güçlü motor, ıslak tip çift kavramalı otomatik şanzımanla birleşerek sürüş deneyimini daha verimli hale getiriyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda yüksek performans ve rahat bir sürüş vaat ediyor.
Güvenlik testlerini 5 yıldız ile geçti
Yeni HS Luxury, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış bir model olarak öne çıkıyor. Dayanıklı çelik malzemelerle inşa edilen araç, 7 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile maksimum güvenlik sağlıyor. Bu sayede sürücüler ve yolcular için güvenli bir seyahat deneyimi sunuluyor.
Aerodinamik Tasarım ve Ferah İç Mekan
MG HS Luxury, dış tasarımında aerodinamik unsurlara yer vererek modern bir görünüm elde etmiş. 19 inçlik elmas kesim alaşımlı jantlar, araca şıklık katarken, geniş iç mekan ise konforu artırıyor. 507 litrelik bagaj kapasitesi ile uzun yolculuklar için ideal olan model, pratik saklama alanlarıyla da kullanıcı dostu.
Gelişmiş Teknolojik Donanımlar
Yeni MG HS Luxury, zengin teknolojik donanımı ile dikkat çekiyor. 31.2 cm (12.3 inç) çift yüksek çözünürlüklü ekran, kablosuz telefon şarjı ve 8 hoparlörlü Hi-Fi ses sistemi, sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. MG Pilot teknolojisi, yarı otonom sürüş desteği sunarken; adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve kör nokta algılama gibi güvenlik özellikleri de standart olarak sunuluyor.