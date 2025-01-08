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Mini EYT paketi oluştu: 3600, 5000, 5780 ve 6000 primle kadın-erkek emeklilik tablosu

Mini EYT paketi oluştu: 3600, 5000, 5780 ve 6000 primle kadın-erkek emeklilik tablosu

16:268/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’de emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramayanlar için kısmi emeklilik düzenlemesi yeni bir umut sunuyor. SGK’nın mevcut düzenlemeleri kapsamında, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapan sigortalılar, belirli yaş şartlarını da yerine getirerek erken emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Bu düzenleme, özellikle sigorta başlangıcı eski tarihlere dayanan ve prim gün sayısını tamamlayamayan çalışanlar için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Türkiye’de emeklilik için yeterli prim gün sayısını tamamlayamayan çalışanlara kısmi emeklilik düzenlemesi yeni bir fırsat sunuyor. SGK’nın mevcut düzenlemeleri kapsamında, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapmış sigortalılar, belirli yaş şartlarını yerine getirerek erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu uygulama, özellikle sigorta girişi eski tarihlere dayanan ancak prim günlerini tamamlayamayan çalışanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Düzenleme, sigortalılara prim ödemesi tam olmadan emekli maaşı alabilme imkanı tanıyor.

10 YIL PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine dayanan çalışanlar, 3600 prim günü (yaklaşık 10 yıl) ile erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak, bu düzenlemeden yararlanabilmek için belirli yaş koşullarını da yerine getirmek gerekiyor.

Kadın sigortalılar 50 yaşını, erkek sigortalılar ise 55 yaşını doldurduklarında, bu düzenleme sayesinde emekli olabiliyorlar.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMAK

1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar içinse prim gün sayısı 4500'e yükseltilmiş durumda. Bu sigortalılar, 12.5 yıl prim ödemesi ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurduklarında, kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Özellikle uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını tamamlayamayanlar için oldukça cazip bir fırsat sunuluyor.

EKSİK PRİM GÜNLERİNİ BORÇLANARAK TAMAMLAMA İMKANI

Sigorta geçmişinde eksik prim günü bulunan sigortalılar, eksik günlerini borçlanma yolu ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Bu, prim günlerini tamamlayamayan ancak erken emekli olmayı hedefleyenler için oldukça faydalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kısmi emeklilik düzenlemeleri, emeklilik hayali kuran ancak prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor.

SGK giriş tarihi ve prim ödeme süresiyle ilgili ayrıntıları dikkatle inceleyerek, bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Erken emeklilik için gerekli şartları taşıyanlar, hem prim günlerini tamamlamak hem de emekli maaşlarını almaya başlamak için adım atabilir.

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#emeklilik yaşı
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