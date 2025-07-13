MKE'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanıyla yapılacak başvurular ve gerçekleştirecek teknik mülakatlar sonrasında başarılı olan öğrenciler MKE'nin dersliksiz okuluna kayıt olabilecek. Bu okula başvurmak isteyen öğrencilerin, 2025 LGS puanı ve MKE tarafından yapılacak mesleki beceri ve uygulama sınavı ile mülakat puanları esas alınacak. İşte MKE'nin dersliksiz okuluna kayıt detayları.