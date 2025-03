Bu uygulamada, bir kişi Kur’an-ı Kerim’i yüksek sesle okurken, diğer katılımcılar mushaflarından takip eder veya dinler. Bu, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Cebrail (a.s.) ile her yıl Ramazan ayında yaptığı Kur’an karşılıklı okuma geleneğine dayanır. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da mukabele programları yayınlanacak. Peki mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda okunacak? İşte ayrıntılar...