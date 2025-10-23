Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı dönemlerde başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Bugün ise noter kura çekilişi yapılıyor. Peki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar.
İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor. Haftada azami 3 güne kadar uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır. 713 kişilik kontenjan ayrılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler noter kura çekilişinde. Peki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?
Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiİŞKUR Gençlik Programı kuraları 23 Ekim’de Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonunda saat 10.00’da gerçekleştirilmekte. Çalışma Tarihleri 3 Kasım 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arası olarak açıklandı.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi için tıklayın
Her öğrenci kendi öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilecektir. Kendi öğrenim gördüğü okul harici başvuru yapan öğrencinin başvurusu Noter Kurasında çıksa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru yapan öğrenciler Kura Çekimine katılabilir. Değerlendirme İşlemleri öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul tarafından yapılacaktır.