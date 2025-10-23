İŞKUR Gençlik Programı, hem öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de mezuniyet öncesi iş dünyasına adaptasyon sürecini destekliyor. Haftada azami 3 güne kadar uygulanmakta olan programlarda katılımcıların programa katılım sağlanan her bir gün için 1083 TL cep harçlığı, genel sağlık sigortası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaktadır. 713 kişilik kontenjan ayrılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler noter kura çekilişinde. Peki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı mı?