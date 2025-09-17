İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Nezih Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü üyesidir. İşte Nezih Barut'un hayatı, biyografisi ve özgeçmişi
1952 yılında dünyaya gelen Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Nezih Barut aslen İstanbulludur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde tamamlayan Barut, 1976 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde aktif olarak çalışmaya başladı.
Şirketin temelleri 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılmış olup, Nezih Barut bu mirası kurumsallaştırarak global bir ilaç markasına dönüştüren kilit figür olmuştur.
1981 yılında şirketin yönetimini devralan Barut, üretim müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük gibi kademelerden geçerek bugünkü liderliğe ulaşmıştır.
Bugün, hem Türk ilaç sanayisinin gelişimi hem de uluslararası platformlardaki temsiliyet açısından önemli roller üstlenen Nezih Barut, aynı zamanda İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008[2] yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır.