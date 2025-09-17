Bugün, hem Türk ilaç sanayisinin gelişimi hem de uluslararası platformlardaki temsiliyet açısından önemli roller üstlenen Nezih Barut, aynı zamanda İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008[2] yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır.