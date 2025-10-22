Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ODTÜ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURASI çekildi mi, Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

ODTÜ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KURASI çekildi mi, Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

09:4722/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Öğrencilerin, çalışma hayatına dair tecrübe edinmesi ve harçlık kazanmasına yardımcı olan İŞKUR Gençlik Programı için başvurular her üniversite için farklılık göstermekte. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 17 Ekim’de sona ererken noter kurası ise bugün gerçekleştirilecek. Peki ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilecek, sonuçlar nereden yayınlanacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı ODTÜ kura sonuçları isim listesi.

Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı dönemlerde başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 17 Ekim’de sona ererken noter kurası ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Peki Peki ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri tamamlandıktan sonra genellikle aynı gün üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.


ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

İŞKUR Gençlik Program başvuranlara ne kadar ücret ödenecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız.

 Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız.

 Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

#ODTÜ
#İŞKUR Gençlik Programı
#İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU YENİ RAKAM NETLEŞTİ: En yüksek promosyon ödemesi hangi bankada veriliyor?