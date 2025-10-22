Öğrencilerin, çalışma hayatına dair tecrübe edinmesi ve harçlık kazanmasına yardımcı olan İŞKUR Gençlik Programı için başvurular her üniversite için farklılık göstermekte. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 17 Ekim’de sona ererken noter kurası ise bugün gerçekleştirilecek. Peki ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları nasıl öğrenilecek, sonuçlar nereden yayınlanacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı ODTÜ kura sonuçları isim listesi.

1 /5 Devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin faydalandığı İŞKUR Gençlik Programında başvurular her üniversitede farkı dönemlerde başlıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılabiliyor. ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı başvuru işlemleri 17 Ekim’de sona ererken noter kurası ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Peki Peki ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 /5 ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri tamamlandıktan sonra genellikle aynı gün üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

ODTÜ İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın

3 /5 İŞKUR Gençlik Program başvuranlara ne kadar ücret ödenecek? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabilecek. Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız.

4 /5 Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz. Program süresince öğrencilerimize kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak biz yatıracağız.