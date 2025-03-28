OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025: OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 4 bin 500 işçi alımı kura çekilişi tamamlandı. İl müdürlükleri tarafından noter huzurunda yapılan kura çekimine katılamayan adaylar, sonuç listesine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçların kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, OGM’nin resmi internet sitesi ve ilgili il müdürlüklerinin duyurularını takip ederek isim listelerine ulaşabilecek. Peki OGM kura sonuçları açıklandı mı? OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları isim listesi

1 /5 Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen 4 bin 500 geçici işçi alımı kura çekilişi tamamlandı. Başvurularını 10-14 Mart tarihleri arasında yapan adaylar, noter huzurunda yapılan kura çekiminin sonuçlarını bekliyor. Bölge müdürlükleri tarafından dün tamamlanan kura çekiminin sonuçlarının kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar isim listelerine OGM’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden erişebilecek.

2 /5 OGM İŞÇİ ALIMI KURASI ÇEKİLDİ OGM işçi alımı kurası 27 Mart'ta çekildi. Alınacak pozisyonlara göre noter huzurunda ayrı ayrı gerçekleşen OGM işçi alımı kura çekilişi, Orman Genel Müdürlüğü'nün il müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

3 /5 OGM KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? OGM kura çekilişi, 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Kura çekilişinin ardından sonuç listesinin önümüzdeki günler içerisinde yayınlanması bekleniyor.

4 /5 OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları duyurusunu ilgili OGM bölge müdürlüğünün web sitesinden takip edebilirsiniz. OGM BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN.