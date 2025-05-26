Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için değerlendirme süreci devam ediyor. OGM personel alımı kapsamında, binlerce aday 2.674 şoför ve operatör ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım personeli pozisyonları için yarıştı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru sonuçları için gözünü OGM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, OGM 3 bin 477 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? OGM personel alımında son durum ne? İşte OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr)...
Orman Genel Müdürlüğü'nün 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular tamamlandı. Adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, sonuçlar Kariyer Kapısı ve OGM'nin resmi sitesi ogm.gov.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
OGM PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü, personel alımı değerlendirme işlemleri devam ediyor. Müracaat eden adayların şartları sağlayıp sağlamadığı tespit edilirken KPSS puan üstünlüğüne göre yerleştirmeler yapılacak. OGM personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı.
OGM personel alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların mayıs ayını sonu haziran ayının ilk haftası gibi açıklanması bekleniyor.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar ogm.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
OGM SONUÇ SORGULAMA
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.
Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
OGM 3477 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARDA OLACAK?
OGM, 3 bin 477 kadoyu destek personeli görevi için açtı. Farklı şehirlerde görevlendirilecek personellerin görev tanımları şöyle;
Destek personeli (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri)
Destek personeli (Şoför, operatör)
Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)
1. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),
3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.
Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;
• Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.
• Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.