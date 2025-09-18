Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 25 bin öğretmen atamasının ilk aşamasında 15 bin öğretmenin atama süreci tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler, 13 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen AGS sonuçlarının ardından yapılacak 10 bin kişilik ikinci etap atamalara çevrildi. Gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrilmişken art arda gelen soru ise "10 bin Öğretmen ataması başvuruları ne zaman" şeklinde... Peki yeni bir gelişme var mı? AGS öğretmen atamaları ne zaman? 10 bin öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar.

1 /4 MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BEKLENİYOR! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nisan 2025'te duyurduğu 25 bin öğretmen atamasının ilk aşaması tamamlandı. KPSS puanıyla 15 bin öğretmen görevlendirilirken, şimdi sıra MEB AGS puanı esas alınarak yapılacak 10 bin kişilik atamaya geldi. Adaylar, bu sürece ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.

2 /4 MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 7 Mayıs 2025'te açıklanan 15 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasının tarih ve detaylarını AGS sonuçlarının ilan edilmesinden sonra duyuracak. AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. MEB'in resmi duyuruları ile atama sürecine dair bilgiler önümüzdeki günlerde netleşecek. İşte son atamada yayımlanan kadro ve branş dağılımı:



3 /4 Sınıf Öğretmenliği: 4378 Özel Eğitim: 3087 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1802 Okul Öncesi: 1321 İngilizce: 757 TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ







