Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda sürecin çevrim içi olarak planlandığını ifade eden Tekin, "Başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla sürekli istişare hâlindeyiz. Bu dönemin de yüz yüze değil, çevrim içi yapılmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığımız ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz (YEĞİTEK) gerekli tedbirleri aldılar." açıklamasında bulundu.

Bakan Tekin, mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüleceğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar." ifadelerini kullandı.