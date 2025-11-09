Ortaöğretim ve lise öğrencileri ara tatile giderken öğretmenler ise seminerlere katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleri takvimini duyurdu. Buna göre, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında mesleki çalışma haftası olacak. Peki öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, çevrim içi mi yüz yüze mi? Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleri takvimini paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ara tatilinde gerçekleştireceği mesleki çalışma haftasına ilişikin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, öğretmenlerin bu dönemi verimli değerlendirebilmeleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Ara tatilde öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretime hazırlık dönemi olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu süreçte eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık." dedi.
Öğretmen seminerleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Bakan Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda sürecin çevrim içi olarak planlandığını ifade eden Tekin, "Başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla sürekli istişare hâlindeyiz. Bu dönemin de yüz yüze değil, çevrim içi yapılmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığımız ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz (YEĞİTEK) gerekli tedbirleri aldılar." açıklamasında bulundu.
Bakan Tekin, mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüleceğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar." ifadelerini kullandı.
Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitecek?
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.