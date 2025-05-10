ÖĞRETMEN İLİŞİK KESMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER





1. Atamanızın çıkması durumunda MEB'in belirlediği ve daha öncesinde açıkladığı tarihte okulunuza atama kararnamesi gönderilecektir.

2. Ayrılacağınız okul sizin adınıza personel nakil bildirimi formu düzenleyecek. Personel nakil bildirimi formunun 4 tane olması gerekmekte. Bu formların biri ayrılacağınız okulda kalacak. Diğerleri yine ayrılacağınız İlçenin MEM'ine ve Mal Müdürlüğüne teslim edilecek. Elinizde kalan son personel nakil bildirim formunu ise siz kendiniz atandığınız okula götüreceksiniz.

3. Ayrılacağınız okul ilişiğinizin kesildiğine dair bir ayrılış yazısı yazacak.

4. İsteğe bağlı olarak özlük dosyanızı atandığınız kuruma götürmek üzere imza karşılığı ayrıldığınız okuldan alabilirsiniz. Eğer siz almazsanız daha sonraki süreçte özlük dosyanız posta yoluyla atandığınız okula gönderilecektir.

5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır.

6. Eğer ayrıldığınız okul lise ise okul idaresinden SGK ve Hitap çıkışlarını mutlaka yaptırmanız gerekmekte. Eğer çalıştığınız okul lise değilse bu işlemler için İlçe MEM'e gitmeniz gerekmektedir. (SGK ve Hitap çıkışlarınızı yaptırmazsanız atandığınız kurumda göreve başlamada sıkıntılar yaşanacaktır.)

7. Elinizdeki personel nakil bildirim formuyla birlikte atandığınız okula gidip göreve başlayışını hemen yaptırabilirsiniz. Eğer çalıştığınız kurum lise ise SGK ve Hitap işlemleri okul idaresi tarafından halledilecektir. Eğer atandığınız kurum lise değilse SGK ve Hitap işlemleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitmeniz gerekebilir.























