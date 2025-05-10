Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen il içi yer değişikliği işlemleri, öğretmenler için önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. İMilli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimi duyurdu. MEBBİS hesapları üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar il içi tayin sonuçlarının ardından ilişik kesme sürecine girecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı MEB İl içi öğretmen atama sonuçları ilişik kesme ve göreve başlama tarihleri.
MEB, öğretmenlerin il dışı tayin sonuçlarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kapsamında ilişik kesme işlemlerini yapması gerekiyor. Peki, 2025 öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman, nasıl yapılacak?
ÖĞRETMEN İL DIŞI İLİŞİK KESME SÜRESİ NE KADAR?
Millî Eğitim Bakanlığınca isteğe bağlı il dışı öğretmen atama sonuçları Personel MEB gov tr üzerinden erişime açıklandı. Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapıldı.
İller arası yer değiştiren öğretmenler 27 Haziran’da tarihinden sonra görev yaptıkları okullardan ayrılarak yeni görev yerlerinde görevlerine başlayabilecekler.
Hemen ayrılış yapacak olan öğretmenlerin kararnamesi okula geldiği gün ilişik kesebilir. Kararname tebliğinden itibaren 15 gün mehil müddetinizi kullanabilirsiniz.
ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından atamalar 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESMEDE YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
1. Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)
2. Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.
3. Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:
a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.
b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.
c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.
4. Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.
5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır.
6. Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.
7. Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.
8. Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.
9. Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek SGK ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.
ÖĞRETMEN İLİŞİK KESMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Atamanızın çıkması durumunda MEB'in belirlediği ve daha öncesinde açıkladığı tarihte okulunuza atama kararnamesi gönderilecektir.
2. Ayrılacağınız okul sizin adınıza personel nakil bildirimi formu düzenleyecek. Personel nakil bildirimi formunun 4 tane olması gerekmekte. Bu formların biri ayrılacağınız okulda kalacak. Diğerleri yine ayrılacağınız İlçenin MEM'ine ve Mal Müdürlüğüne teslim edilecek. Elinizde kalan son personel nakil bildirim formunu ise siz kendiniz atandığınız okula götüreceksiniz.
3. Ayrılacağınız okul ilişiğinizin kesildiğine dair bir ayrılış yazısı yazacak.
4. İsteğe bağlı olarak özlük dosyanızı atandığınız kuruma götürmek üzere imza karşılığı ayrıldığınız okuldan alabilirsiniz. Eğer siz almazsanız daha sonraki süreçte özlük dosyanız posta yoluyla atandığınız okula gönderilecektir.
5. Ayrıldığınız okuldan yolluk hesaplanmasını yaptırmanız gerekmekte. Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız. Bu durumda birkaç gün içerisinde yolluk ücretiniz hesabınıza yatacaktır.
6. Eğer ayrıldığınız okul lise ise okul idaresinden SGK ve Hitap çıkışlarını mutlaka yaptırmanız gerekmekte. Eğer çalıştığınız okul lise değilse bu işlemler için İlçe MEM'e gitmeniz gerekmektedir. (SGK ve Hitap çıkışlarınızı yaptırmazsanız atandığınız kurumda göreve başlamada sıkıntılar yaşanacaktır.)
7. Elinizdeki personel nakil bildirim formuyla birlikte atandığınız okula gidip göreve başlayışını hemen yaptırabilirsiniz. Eğer çalıştığınız kurum lise ise SGK ve Hitap işlemleri okul idaresi tarafından halledilecektir. Eğer atandığınız kurum lise değilse SGK ve Hitap işlemleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitmeniz gerekebilir.
ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
A. YOLLUKLU ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
1. Ayrılma Yazısı ( 1 Adet )
2. Personel Nakil Bildirimi ( 5 Adet)
3. Kararname ( 5 Adet)
4. Yolluk Bildirimi ( 2 Adet)
5. Rayiç Bedeli (1 Adet )
6. Evli ise Aile Bildirim Formu (Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait) ( 2 Adet)
B.YOLLUKSUZ ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
1. Ayrılma Yazısı ( 1 Adet )
2. Personel Nakil Bildirimi ( 4 Adet)
3. Kararname ( 4 Adet)
AYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)
2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.
3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.
4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.
5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.
6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.