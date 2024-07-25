İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, okul servis ücretlerine 0-1 kilometre arası mesafe ücretine yüzde 16 zam yapıldı. Peki okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 2024 İstanbul’da okul servisi ücretleri kaç ₺ zamlandı? İşte 2024-2025 eğitim yılı için güncellenen okul servis ücretleri listesi.
İstanbul'da 2024-2025 eğitim yılı için okul servis ücretleri, UKOME toplantısında yeniden düzenlendi. UKOME, kararıyla okul servis ücretlerine yüzde 16 zam yapıldı. Peki İstanbul'da yeni okul servis ücretleri ne kadar? İşte 2024-2025 eğitim yılı için güncellenen okul servis ücretleri yeni tarife listesi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü. Peki İstanbul'da yeni okul servis ücretleri ne kadar? İşte okul servis ücretleri 2024-2025 listesi.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2024-2025?
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.
Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.
Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, Öğrenci elektronik bilet ücreti 8,64 liradan 9,76 liraya, aylık öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282,5 liraya çıktı.
Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükseldi.
Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarıldı.
MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR OLDU?
Minibüs ücretleri de belli oldu. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.