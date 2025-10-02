İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. 2 Ekim Perşembe günü Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Saat 14.55'te yaşanan deprem, İstanbullulara büyük bir panik ve korku yaşattı. Panik anının ardından öğrenciler ve veliler 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını merak ediyor. Peki İstanbul'da okullar tatil mi, yarın okul var mı, yok mu? Yarın (3 Ekim Cuma günü) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar.
AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi ve okullarda da paniğe neden oldu. Öğrenciler ve veliler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.
Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.
Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz.'
Yarın (3 Ekim 2025) okullar tatil edilecek mi?
Marmara Ereğlisi'nde artçı sarsıntılar sürerken İstanbul, Tekirdağ, Bursa gibi depremi hisseden illerden henüz tatil haberi gelmedi. Birkaç saat içinde konu hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.
Tekirdağ Valiliğinden yapılan en son açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır.
Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur.
Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.