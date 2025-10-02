Tekirdağ Valiliğinden yapılan en son açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:





AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır.

Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







