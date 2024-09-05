Ayrıca, yapısal reformların, mali politikaların ve dış ticaret dengelerinin nasıl yönetileceği konusunda da yol haritası sunar. OVP'nin açıklanmasıyla birlikte piyasalar, yatırımcılar ve halk, ekonomik beklentiler ve hükümetin öncelikleri hakkında daha net bir perspektife sahip olacak.