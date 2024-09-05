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3 yıllık Orta Vadeli Program’ın yeni yol haritası belli oluyor: OVP'de neler var?

09:32 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:33 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Orta Vadeli Programda neler var?</p>
Orta Vadeli Programda neler var?

2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" (OVP) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanacak. Yılmaz, programın ana çerçevesinin değişmeyeceğini vurgularken, üç temel noktada güncellemeler yapılacağını belirtti. Bu güncellemeler, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme, enflasyonla mücadele ve dış finansman dengesi gibi kritik başlıklar üzerinde odaklanacağına işaret ediyor.

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OVP (Orta Vadeli Program) ile ekonominin yeni rotası, Türkiye'nin önümüzdeki üç yıllık ekonomik strateji ve hedeflerini belirlemek amacıyla açıklanacak. Bu program, büyüme oranları, enflasyon hedefleri, işsizlik oranları, kamu yatırımları ve bütçe disiplini gibi kritik ekonomik göstergeleri içerir.

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 Ayrıca, yapısal reformların, mali politikaların ve dış ticaret dengelerinin nasıl yönetileceği konusunda da yol haritası sunar. OVP'nin açıklanmasıyla birlikte piyasalar, yatırımcılar ve halk, ekonomik beklentiler ve hükümetin öncelikleri hakkında daha net bir perspektife sahip olacak.

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Orta Vadeli Program OVP’de ne değişti?

Güncellenmiş OVP ile ilgili uzun bir süredir çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üç temel güncelleme söz konusu. Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız.

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Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz. Önümüzdeki Perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız.

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Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız.



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Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız." 

OVP'nin Türkiye ekonomisinin 2025-2027 döneminde nasıl şekilleneceği konusunda önemli sinyaller vereceği ve yatırımcılar ile piyasa aktörleri için yol gösterici olacağı değerlendiriliyor.

#OVP
#Orta Vadeli Program
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
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