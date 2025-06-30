Ekonomi yönetiminin vergi politikalarında attığı adımlar, otomotiv sektörünü yeniden hareketlendirdi. Özellikle ÖTV matrah oranlarında yapılması beklenen düzenleme, hem sıfır araç piyasasında hem de tüketici davranışlarında dikkatle takip ediliyor. Yeni düzenlemenin hangi araç segmentlerini kapsayacağı ise merak konusu. Peki, yeni düzenleme ile otomobil fiyatları düşecek mi, hangi araçları etkileyecek? ÖTV matrah oranı ne kadar?
Özel Tüketim Vergisi'nin de yer aldığı ekonomi paketi TBMM'ye sunuldu. Meclis’e sunulan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında yasa teklifi, elektrikli araçların ÖTV oranlarının belirlenmesinden teknoloji bölgelerine kadar birçok konuda yeni kararlar içeriyor. Güvenlik amacıyla kamu kurumları tarafından satın alınacak yerli üretim araçlar için ÖTV muafiyeti sağlanacak. İşte kamuoyunun yakından takip ettiği yeni ÖTV düzenlemesinin öne çıkan detayları...
ÖTV DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Mİ?
ÖTV düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Ancak yasalaşması için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemeleri yayımı takip eden ayın başında yürürlüğe girecek.
ÖTV MATRAH ORANLARI
Yeni düzenlemeyle beraber motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi arazi taşıtlarında (azami 3.500 kg yük kapasiteli) ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.
Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet, moped gibi eşya taşıyan taşıtların, Milli Savunma, İçişleri, Savunma Sanayi ve MİT tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.
Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.
ÖTV ORANLARI
Hali hazırda uygulanan ÖTV oranları:
1600 cm³'e kadar - 184.000 TL'yi aşmayan - yüzde 45
1600 cm³'e kadar - 184.000 TL - 220.000 TL arasında - yüzde50
1600 cm³'e kadar - 220.000 TL - 250.000 TL arasında - yüzde 60
1600 cm³'e kadar - 250.000 TL - 280.000 TL arasında - yüzde 70
1600 cm³'e kadar - 280.000 TL üzeri - yüzde 80
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL'ye kadar - yüzde 130
1600 cm³ ile 2000 cm³ arası - 170.000 TL üzeri - yüzde 150
2000 cm³'ten 1 fazla - Sınırsız tutarda - yüzde 220
ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifiyle bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.
Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.
2025 ÖTV DÜZENLENMESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖTV ORANI KAÇ OLACAK?
Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.
Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.