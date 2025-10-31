ÖTV ORANLARI VE ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI: Togg, Tesla, BYD ÖTV Artışıyla Hangi Elektrikli Araç Fiyatları Ne Kadar Oldu?

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2025 yılında yapılan ÖTV düzenlemesi, elektrikli araç fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Özellikle daha önce %10 ÖTV ile satılan modellerde oran %25’e çıkarıldı; bazı yüksek motor gücüne sahip araçlarda ise ÖTV oranı %75’e kadar yükseldi. Bu artış, sadece vergisel yükü değil, aynı zamanda markaların kendi fiyat politikalarını da etkiledi. Togg, Tesla, BYD, Kia, Hyundai, Opel, Renault, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar, ÖTV artışının üzerine ek zamlar uygulayarak fiyatlarını yeniden belirledi.