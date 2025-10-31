ÖTV ORANLARI VE ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI: Togg, Tesla, BYD ÖTV Artışıyla Hangi Elektrikli Araç Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Elektrikli araçlarda yeni dönem başladı. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesiyle birlikte oranlar kademeli olarak artırıldı. Bu değişiklik, hem yerli hem de ithal elektrikli otomobil fiyatlarını doğrudan etkilerken, özellikle Togg, Tesla, BYD, Kia ve MINI gibi markalarda fiyat etiketleri yeniden güncellendi.
2025’te yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılırken, 160 kW üzeri modellerde bu oran yüzde 75’e kadar yükseldi. Düzenleme sonrasında Togg, Tesla, BYD ve diğer markaların fiyatları yeniden belirlendi.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV ORANI KAÇ OLDU?
Son dönemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olan ÖTV artışı, özellikle elektrikli otomobil segmentinde fiyatları adeta yeniden yazdı. Togg, Tesla, BYD, Kia, Renault ve Hyundai gibi yoğun talep gören markalar, hem yeni ÖTV oranlarını hem de ek maliyetleri fiyatlarına yansıtarak dikkat çekici güncellemeler yaptı. Elektrikli araçların ÖTV oranı %10’dan %25’e yükseldi.
ELEKTRİKLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2025 yılında yapılan ÖTV düzenlemesi, elektrikli araç fiyatlarını ciddi şekilde etkiledi. Özellikle daha önce %10 ÖTV ile satılan modellerde oran %25’e çıkarıldı; bazı yüksek motor gücüne sahip araçlarda ise ÖTV oranı %75’e kadar yükseldi. Bu artış, sadece vergisel yükü değil, aynı zamanda markaların kendi fiyat politikalarını da etkiledi. Togg, Tesla, BYD, Kia, Hyundai, Opel, Renault, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar, ÖTV artışının üzerine ek zamlar uygulayarak fiyatlarını yeniden belirledi.
TOGG, TESLA, BYD ÖTV ARTIŞIYLA HANGİ ELEKTRİKLİ ARAÇ NE KADAR ZAMLANDI?
En çok fiyat artışı görülen modeller arasında Togg T10X, BYD Seal U, Tesla Model Y, Kia EV3, Hyundai Ioniq 5, MINI Countryman E, BMW iX1, Mercedes EQB ve Volkswagen ID.7 gibi araçlar yer aldı. Tesla %20, BYD %24 TOGG ise ortalama %29 fiyat farklılıkları etiketlere yansıdı.
Togg T10X modelinde %13.8’lik bir zam uygulanırken, Tesla Model Y için %20.08 oranında fiyat artışı gerçekleşti. BYD Seal U ise %24.84 ile en çok zamlanan modeller arasında yer aldı. Özellikle 160 kW üzeri motor gücüne sahip araçlar, yeni vergi dilimleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.