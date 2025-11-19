Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiye iadeleri başlıyor

Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiye iadeleri başlıyor

13:5319/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Papara, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli kararı doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket, son duyurusunda tüm kullanıcı fonlarının mevzuata uygun biçimde iade edilmesi için sürecin hızla başlatıldığını bildirdi.

TCMB’nin 30 Ekim 2025’te aldığı karar sonrası faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Papara’dan yeni açıklama geldi. Şirket, düzenlemeler kapsamında tüm kullanıcı bakiyelerinin güvenli şekilde iadesi için gerekli adımların başlatıldığını duyurdu. Papara hesabında bakiyesi bulunan kullanıcılar, iade sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Duyuruda, TCMB’nin 11929/21528 sayılı kararı doğrultusunda alınan bu adımın ardından Papara’nın tüm ödeme ve elektronik para faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

Kullanıcıların hesaplarında bulunan bakiyelerin iadesine yönelik süreç ise kısa süre içinde devreye alındı. Papara’nın açıklamasında, “Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri başlatıyoruz.” ifadesine yer verildi.

#papara
#papara iade
#Papara para iadesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AK Parti'ye geçen belediye başkanları hangi partiden?