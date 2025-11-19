Papara para iadesi ne zaman yapılacak? Bakiye iadeleri başlıyor

Papara, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli kararı doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şirket, son duyurusunda tüm kullanıcı fonlarının mevzuata uygun biçimde iade edilmesi için sürecin hızla başlatıldığını bildirdi.
TCMB’nin 30 Ekim 2025’te aldığı karar sonrası faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Papara’dan yeni açıklama geldi. Şirket, düzenlemeler kapsamında tüm kullanıcı bakiyelerinin güvenli şekilde iadesi için gerekli adımların başlatıldığını duyurdu. Papara hesabında bakiyesi bulunan kullanıcılar, iade sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
Duyuruda, TCMB’nin 11929/21528 sayılı kararı doğrultusunda alınan bu adımın ardından Papara’nın tüm ödeme ve elektronik para faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.
Kullanıcıların hesaplarında bulunan bakiyelerin iadesine yönelik süreç ise kısa süre içinde devreye alındı. Papara’nın açıklamasında, “Tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri başlatıyoruz.” ifadesine yer verildi.