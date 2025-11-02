Papara’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararıyla faaliyet izninin iptal edilmesi sonrası ödeme hizmetlerini durdurması, kullanıcıların hesaplarındaki paraların iadesine ilişkin soru işaretleri oluştu. “Papara paraları ne zaman iade edecek?” sorusu gündeme gelirken, şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi. Peki, Papara para iadesi ne zaman yapılacak, süreç nasıl işleyecek?
Papara tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Değerli Kullanıcımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.
Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.
Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz.”
PAPARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Papara tarafından yapılan açıklama sonrasında kullanıcılar para iadelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor.
Buna göre; Papara kullanıcıları para ve fon iadelerini TCMB tarafından yapılacak düzenleme sonrasında alabilecek.
PAPARA BAKİYELERİ NASIL YATIRILACAK?
Kullanıcıların Papara hesaplarında bulunan TL bakiyeleri, koruma hesaplarında muhafaza edilecek. Bu hesaplar, mevzuat gereği Papara’nın kendi varlıklarından tamamen ayrı tutuluyor.
Bu nedenle; İadelerin, kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) yapılması bekleniyor. Fon iadesi tamamlandığında, Papara hesapları kademeli olarak kapatılacak.