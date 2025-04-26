IPHONE ACİL DURUM SOS AKTİF ETME





Bu özelliği, hücresel veri veya Wi-Fi olmayan bir bölgede 112'yi aramak, mesaj göndermek veya Siri ve Çarpışma Tespiti'ni kullanmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch ile acil durum hizmetlerini iPhone'unuz üzerinden yönlendirmek için Ayarlar'dan Düşme Tespiti ile etkinleştirilebilir.





Acil SOS, ekranın sağ üst köşesinde SOS simgesi göründüğünde etkinleştirmeye hazır olur; bu, hücresel / Wi-Fi bağlantısı olmadığını ve uydu hizmetinin mevcut olduğunu gösterir. Bu özelliği 112'yi arayarak etkinleştirebilirsiniz.