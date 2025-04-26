iPhone’da acil durum kişileri oluşturarak ekranınız kilitliyken bile arama yapabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorunu veya güvenlik tehdidi ile karşılaştığınızda telefonun kilidini açıp rehberden aramak istediğiniz kişi size zaman kaybettirebilir. iPhone'unuz sadece arama yapmakla kalmaz, hayatınızı da kurtarabilir. Apple'ın iPhone 14 ve iPhone 14 Pro için geliştirdiği Acil SOS özelliği, uydu aracılığıyla, hücresel erişim veya Wi-Fi erişimi olmadığında insanların yerel acil durum merkezleri ile iletişim kurmaları için uydu bağlantısını kullanır. Peki, iPhone tıbbi kimlik listesi nasıl oluşturulur, acil durum SOS arama için yakın kişi nasıl eklenir? İşte
IPHONE ACİL DURUM SOS ARAMASI NEDİR?
Acil bir durum yaşadığınızda iletişim kurmak için iPhone’un SOS özelliklerinden yararlanmanız gerekir. Tabi, acil durum kişilerini önceden belirlediyseniz. Bu ayarları yapmadıysanız cihazınızda tanımlı bir acil durum kişisi bulunmaz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumda yakınlarınıza ulaşmakta zorlanabilirsiniz.
IPHONE ACİL DURUM SOS KİŞİ EKLEME NASIL YAPILIR?
IOS 16 ile iPhonelar’a gelen en önemli yeniliklerden birisi acil durum SOS özellikleridir. Herhangi bir afet anında, enkaz altındayken, peşinize biri takıldığında, aniden hastalandığınızda, kendinizi tehlikede hissettiğinizde acil durum çağrısı yapabilir, önceden belirlediğiniz kişileri kilit ekranından arayabilirsiniz.
Dilerseniz, bu kişilere acil durumlarda otomatik olarak mesaj gönderilmesini seçebilirsiniz. Bu seçimi yaptığınızda belirlediğiniz kişilere giden mesajda konumunuz da yer alır. Böylece sizin tehlikede olduğunuzu ve nerede bulunduğunuzu yakınlarınızın hızlı bir şekilde öğrenmesi sağlanır.
IPHONE ACİL DURUM SOS KİŞİ LİSTESİ OLUŞTURMA
Öncelikle cihazınızda en az iOS 16 sürümünün yüklü olduğundan emin olun.
Ana menüden ‘sağlık’ uygulamasına girin.
Sağ üstte bulunan ‘profil’ seçeneğine tıklayın.
Tıbbi Kimlik sekmesine geçin.
Yine sağ üst tarafta yer alan ‘düzenle’ butonuna basın.
Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda ‘Acil Durum Kişileri’ başlığını göreceksiniz.
Bu kısımda ‘acil durum kişisi ekle’ seçeneğine tıklayın.
Rehberiniz açıldığında acil durum kişilerine eklemek istediğiniz kişi/kişileri seçin.
Onaylama işlemini tamamladıktan sonra belirlediğiniz kişilerin yakınlık derecesine ilişkin bilgileri ilgili kutucuklara girin. (Eş, anne, kardeş, baba gibi)
Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ üstte yer alan ‘Bitti’ butonuna basıp çıkış yapabilirsiniz.
İstediğiniz zaman acil durum kişilerini yeniden düzenleme imkânınız var. Bu listede yer alan kişilerden birini veya birkaçını çıkarmak istediğinizde bu kişinin yanında yer alan ‘sil’ butonuna basıp onay vermeniz yeterlidir.
IPHONE ACİL DURUM SOS AKTİF ETME
Bu özelliği, hücresel veri veya Wi-Fi olmayan bir bölgede 112'yi aramak, mesaj göndermek veya Siri ve Çarpışma Tespiti'ni kullanmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca Apple Watch ile acil durum hizmetlerini iPhone'unuz üzerinden yönlendirmek için Ayarlar'dan Düşme Tespiti ile etkinleştirilebilir.
Acil SOS, ekranın sağ üst köşesinde SOS simgesi göründüğünde etkinleştirmeye hazır olur; bu, hücresel / Wi-Fi bağlantısı olmadığını ve uydu hizmetinin mevcut olduğunu gösterir. Bu özelliği 112'yi arayarak etkinleştirebilirsiniz.
Çağrı bağlanmadığında, ekranın alt sağ köşesindeki yeşil daire şeklindeki simge “Uydu Aracılığıyla Acil Mesaj” şeklinde belirir. Bu simgeyi dokunarak özelliği etkinleştirebilirsiniz. Araç bir uyduya mesaj gönderdiği için bir gecikme yaşanacaktır. Apple, mesajın gönderilmesinin yaklaşık 15 saniye sürdüğünü ve ağaçlarla kaplı bir yerdeyseniz bu sürenin bir dakikaya kadar uzayabileceğini söylüyor.
ACİL DURUMU RAPORLAMA
Sonraki ekran, bu özelliğin kullanımı hakkında bilgi verir: Uydu bağlantısı alabilmek için dışarıda olmanız gereklidir, mesajları göndermek daha uzun sürebilir ve daha hızlı bir yanıt almak için soruları yanıtlamanız gerekecektir. Ekranın alt kısmında, "Acil Durumu Bildir" seçeneğine tıklayarak acil durum hizmetleri ile iletişim kurmaya başlayın.
KONUMUNUZU ARKADAŞLARINIZ VE AİLENİZLE PAYLAŞMA
Tehlikede olacağınızı düşündüğünüz bir yere gidiyorsanız, arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi bulunduğunuz yerden haberdar edebilirsiniz. Bul uygulamasının, konumunuzu bir saat, bir gün veya süresiz olarak arkadaşlarınız veya aile üyelerinizle paylaşmanıza olanak tanıyan bir özelliği vardır. Sadece bu da değil, aynı zamanda zor durumda kalan arkadaşlarınızı da takip edebilirsiniz.
Konumunuzu paylaşmak için Bul uygulamasına gidin, Kişiler> Konum Statüsü Paylaşma öğesini seçin ve arkadaşlarınızın veya ailenizin adlarını girin. Gönder’e bastıktan sonra konumunuzu arkadaşlarınızla Bir Saatlik , Gün Sonuna Kadar veya Süresiz Paylaşmayı seçebilirsiniz . Nereye giderseniz gidin sevdiklerinizi takip etmek veya sizi takip etmelerine izin vermek için bu özelliğini kullanabilirsiniz.
IPHONE ACİL SOS APPLE WATCH'DA VAR MI?
Acil SOS, iPhone ve Apple Watch'ta bulunan ve trafik kazası, düşme veya başka acil durumda acil servisi otomatik olarak arayan ve konum bilgilerini acil servis hizmetleriyle paylaşan bir özelliktir.