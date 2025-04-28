Piyasa değeri milyarları aştı: İşte 2025’in en büyük şirketleri

Her yıl merakla beklenen dünyanın en değerli şirketleri listesi 2025 itibarıyla açıklandı. Teknoloji devlerinin damga vurduğu sıralamada, sağlık, finans ve tüketim sektörlerindeki dev şirketler ise ilk 20 sıralamasında kendilerine yer buldu. Eli Lilly, UnitedHealth Group, Visa ve Johnson & Johnson gibi şirketler; istikrarlı büyümeleriyle teknoloji şirketlerinin ardından geldi. Öte yandan Mastercard, Costco ve Netflix gibi markalar da hızla yükselerek dünyanın en değerli şirketleri arasındaki konumlarını sağlamlaştırdı. Teknoloji, sağlık ve enerji sektörlerinin damga vurduğu liste, küresel ekonominin yeni dengelerini de gözler önüne serdi.

1 /20 20. Costco: 433.54 milyar dolar ﻿﻿Costco'nun piyasa değeri, güçlü iş modeli, yüksek müşteri sadakati ve ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığı sayesinde son yıllarda istikrarlı bir artış göstermiştir.

2 /20 19. Netflix: 468.77 milyar dolar Dizi ve film yayıncılığında dünyanın en büyük içerik platformlarından biri olmayı sürdürüyor﻿﻿

3 /20 18. Exxon Mobil: 469.59 milyar dolar ﻿Petrol ve doğalgaz sektöründeki toparlanma ExxonMobil'i yeniden öne çıkardı.

4 /20 17. Mastercard: 486.37 milyar dolar Dijital ödeme çözümleriyle Visa’nın hemen arkasında, küresel ödeme sistemlerinde büyük bir güç.

5 /20 16. Tencent: 564.68 milyar dolar Oyun, sosyal medya ve finans teknolojilerindeki yatırımlarıyla Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri.





6 /20 15. Vısa: 646.54 milyar dolar ﻿Global ödeme sistemlerinde dijitalleşmeye öncülük eden Visa, finans teknolojileriyle de gücünü artırıyor.

7 /20 14. JP Morgan: 676.84 milyar dolar ABD'nin en büyük bankası, finansal hizmetlerdeki liderliğiyle ilk 20'deki yerini koruyor.

8 /20 13. Walmart: 762.32 milyar dolar

9 /20 12. Eli Lilly: 794.30 milyar dolar ﻿İlaç ve biyoteknoloji devi, özellikle diyabet ve Alzheimer tedavileri sayesinde değerini hızla artırdı.

10 /20 11. TSMC: 856.29 milyar dolar ﻿Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan TSMC, çip endüstrisindeki liderliğini koruyor.

11 /20 10. Broadcom: 904.23 milyar dolar

12 /20 9. Tesla: 917.81 milyar dolar Elektrikli araçlar ve enerji çözümleriyle Tesla, otomotiv sektöründe devrim yaratmaya devam ediyor.

13 /20 8. Berkshire Hathaway: 1.145 trilyon dolar ﻿Warren Buffett’ın yatırım devi, çeşitlendirilmiş portföyüyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

14 /20 7. Meta: 1.381 trilyon dolar ﻿Facebook'un ana şirketi Meta, sanal gerçeklik ve yapay zeka odaklı yeni hamleleriyle değerini artırıyor.

15 /20 6. Saudi Aramco: 1.664 trilyon dolar

Enerji sektörünün dev ismi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen gücünü koruyor.



16 /20 5. Alphabet (Google): 1.982 trilyon dolar

﻿Google'ın ana şirketi Alphabet, reklam gelirlerinin yanı sıra yapay zeka yatırımlarıyla da büyümesini sürdürüyor.

17 /20 4. Amazon: 2.005 trilyon dolar ﻿E-ticaret ve bulut bilişimdeki liderliği Amazon'u dünyanın en büyük şirketlerinden biri yapmaya devam ediyor.

18 /20 3. Nvıdıa: 2.708 trilyon dolar ﻿Yapay zeka çipleri ve grafik teknolojilerindeki patlama, NVIDIA’yı tarihi bir hızla yukarılara taşıdı.

19 /20 2. Microsoft: 2.913 trilyon dolar

﻿Bulut bilişim, yapay zeka ve kurumsal yazılım çözümlerindeki büyümesi sayesinde Microsoft, zirve yarışını sürdürüyor.