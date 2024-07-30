Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için yapılan 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımına yönelik başvurular, 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Değerlendirme sonrasında PMYO sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak. Şimdi gözler PMYO başvuru sonuçlarında. Peki PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 polislik sınavları ne zaman?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Polis Meslek Yüksekokullarına yapılan 2.500 kişilik öğrenci alımı için başvurular tamamlandı. 2024 PMYO başvurularının sona ermesiyle birlikte PMYO başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Peki 2024 PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Polislik sınavları ne zaman, sınav parası belli oldu mu, sınav giriş ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.
POLİS AKEDEMİSİ PMYO BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruda, 2024 yılı Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2000 erkek, 500 kadın olmak üzere 2500 polis alımı yapılacağı açıklanmıştı.
PMYO başvuruları 29 Temmuz tarihinde tamamlandı. Polislik mülakat sınavları ne zaman yapılacak, sorusu ön başvuruların ardından gündeme geldi. 2024 PMYO sınav tarihi belli olduğu zaman başvuru sonuçları açıklanmış olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
2024 PMYO SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?
PMYO başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer alıyor; Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.
Sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.
PMYO SINAV ÜCRETLERİ AÇIKLANDI MI?
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.
2024 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.
EGM PA POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (01 Ekim 2024) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2024) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1999 – 01 Ekim 2006 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
f) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı uçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
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