Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi’nde kimler eğitim alacak?

Fakültede öğrenciler parasız yatılı ve resmi üniformalı eğitim görecek. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanacak ve ayrıca kanunda belirlenen oranda da öğrencilere cep harçlığı verilecek.

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi mezunları hangi göreve atanacak?

Bir yıllık yabancı dil eğitimi ile 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Komiser Yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna atanacak.