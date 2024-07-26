Polis Akademisi (PA) İç Güvenlik Fakültesi kapılarını ilk öğrencilerine açıyor. PA İç Güvenlik Fakültesi, geleceğin polis amirlerini yetiştiriyor. PA İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 160 erkek ve 40 kadın öğrenci kabul edilecek. İç Güvenlik Fakültesi başvuru şartlarına göre YKS sınavına girmeleri ve bu sınavdan Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (330.000) ve Sözel (350.000) ham puan alması geriyor. Peki, Polis Akademisi komiser yardımıcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi, polis memuru olmak isteyenlerin eğitim aldığı bir yükseköğretim kurumudur. Fakültede, adalet, hukuk, polislik mesleği, suç bilim gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim verilir. Mezun olan öğrenciler, komiser yardımcısı olarak göreve başlarlar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği için çalışan polis teşkilatına katılmak isteyen gençlerin hayali, Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi'ne yerleşmektir. Bu haberimizde, PA İç Güvenlik Fakültesi hakkında merak edilen tüm sorulara cevap bulacaksınız. Fakültenin ne olduğunu, başvuru şartlarını, taban puanlarını ve eğitim sürecini detaylı bir şekilde ele alacağız.
Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Ayhan, yaptığı açıklamada, fakültenin yeni kurulduğunu ve bu eğitim-öğretim döneminde lise mezunu gençlerden öğrenci kabul etmeye başlanacağını bildirdi.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
Adaylar, 23 Temmuz - 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi'ne giriş şartlarına değinen Ayhan, şunları kaydetti: "Puan olarak sözel, sayısal ve eşit ağırlık üzerinden minimum kriterler belirlendi. Sözelde minimum başvuru kriteri 350, eşit ağırlıkta 310, sayısalda da 330 puan şeklinde belirlendi. 29 Temmuz'da ön başvuru süreci son bulacak. Bu ön başvuru sonrasında yüksek puandan en düşük puana göre başvurusu kabul edilen adaylar belirlenecek. Bu adaylar 2 gün içerisinde duyurulacak."
İç Güvenlik Fakültesinin, geniş imkanlara sahip olduğunu belirten Ayhan, fakültenin spor kompleksleri, amfiler, kütüphane, derslikler, sosyalleşme alanları, kafeteryalar ve hatta bir mini banka şubesi ile öğrencilerine çok yönlü bir yaşam sunduğunu kaydetti.
Ayhan, Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesinin akademik ve sportif olanaklarla öğrencilere kapsamlı bir eğitim süreci sağladığını ifade ederek, "Kampüsümüz eğitim imkanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, spor alanlarıyla minik bir kasabadır ve tüm gençlerimizi buraya davet ediyorum." dedi. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin fakültenin ilk 2 yılında ortak dersler alacaklarını kaydeden Ayhan, ikinci yıldan itibaren ise bir akademik disiplinde eğitimlerine devam edeceklerini aktardı.
PA İç Güvenlik Fakültesi kaç öğrenci alacak?
Geleceğin polis amirlerini yetiştirecek İç Güvenlik Fakültesine 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 160 erkek ve 40 kadın öğrenci kabul edilecek.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi’nde kimler eğitim alacak?
Fakültede öğrenciler parasız yatılı ve resmi üniformalı eğitim görecek. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanacak ve ayrıca kanunda belirlenen oranda da öğrencilere cep harçlığı verilecek.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi mezunları hangi göreve atanacak?
Bir yıllık yabancı dil eğitimi ile 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Komiser Yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna atanacak.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuru şartları
İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ADAY BAŞVURU, SEÇME ve DEĞERLENDİRME İ İÇ İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.
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