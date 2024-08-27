PTT, müşterilerine özel avantajlar sunmak için sık sık kampanyalar düzenliyor. PTT kargo indirim saatleri sayesinde belirli saatlerde kargo gönderilerinizde indirimden yararlanabilirsiniz. PTT yeni kampanya ile duyurulan özel fırsatlar sayesinde bütçenizi zorlamadan gönderilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kargo gönderi indirimi saatleri açıklandı. Peki PTT ne kadar indirimli? İşte PTT indirim saatleri...
PTT, müşterilerine özel indirim fırsatları sunarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyor. PTT İndirimli Saatler kapsamında belirli zaman dilimlerinde yapılan gönderilerde önemli avantajlar elde edebilirsiniz. PTT yeni kampanya dahilinde sunulan bu fırsatlarla kargo gönderimlerinizi daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle PTT özel bir indirim fırsatı arayanlar için bu kampanyalar kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kargo gönderi indirimi sayesinde hem bütçenizi koruyabilir hem de gönderilerinizi daha hızlı bir şekilde yollayabilirsiniz. İşte PTT indirimli saatler kampanyası detayları.
PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerini ulaştırmaya ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.
PTT İndirimli Saatler kampanyası hangi günlerde var, PTT kargo indirimi hani saatlerde?
Şirket, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla "İndirimli Saatler" kampanyası başlattı.
Kampanya ile bireysel müşteriler, hafta içi her gün 09.00-12.00 saat aralığında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanacak.
Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan yararlanabiliyor.
PTT kargo gönderilerini indirimli bir şekilde alıcılarına ulaştırmak isteyen tüm bireysel müşteriler, kampanya süresince 09.00–12.00 saatleri arasında PTT iş yerlerini ziyaret ederek yüzde 20 indirim fırsatını kullanabiliyor.