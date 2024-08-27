PTT, müşterilerine özel indirim fırsatları sunarak hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyor. PTT İndirimli Saatler kapsamında belirli zaman dilimlerinde yapılan gönderilerde önemli avantajlar elde edebilirsiniz. PTT yeni kampanya dahilinde sunulan bu fırsatlarla kargo gönderimlerinizi daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle PTT özel bir indirim fırsatı arayanlar için bu kampanyalar kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kargo gönderi indirimi sayesinde hem bütçenizi koruyabilir hem de gönderilerinizi daha hızlı bir şekilde yollayabilirsiniz. İşte PTT indirimli saatler kampanyası detayları.