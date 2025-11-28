Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ramazan Solmaz kimdir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın hayatı, biyografisi

Ramazan Solmaz kimdir? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın hayatı, biyografisi

10:0128/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu. HSK Kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında da yüksek lisans yaptı. İşte Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın hayatı ve biyografisi.

HSK, adli yargıda toplam 621 hâkim ve savcının atamasını gerçekleştirdi. Kararname kapsamında üç önemli başsavcılık pozisyonunda değişikliğe gidildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. Başsavcı Ramazan Solmaz’ın hayatı ve biyografisi de merak konusu oldu. İşte Başsavcı Ramazan Solmaz’ın biyografisi.

Ramazan Solmaz kimdir?

Dinar'da doğup, büyüyen Ramazan Solmaz, aslen Isparta’nın Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyündendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında da yüksek lisans yaptı.

 1998 yılında ilk görev yeri olan Burdur Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2001-2003 yıllan arasında Batman'ın Beşiri ilçesinde, 2003-2005 yıllan arasında Sivas'ın Kangal ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

2008-2011 yılları arasında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdüren Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2011 yılı kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Başsavcı Solmaz HSYK kararnamesi ile Diyarbakır İl Cumhuriyet Başsavcdığı görevine atandı. 28 Kasım 2025 HSK Kararnamesi ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

#Ramazan Solmaz
#Mehmet Ağar
#HSK
#Yargıtay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman onaylanacak, maddeleri neler? Beklenen açıklama geldi