Ramazan Solmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyordu. HSK Kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında da yüksek lisans yaptı. İşte Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın hayatı ve biyografisi.

Ramazan Solmaz kimdir? Dinar'da doğup, büyüyen Ramazan Solmaz, aslen Isparta'nın Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyündendir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1993 yılı mezunu olan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ayrıca Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalında da yüksek lisans yaptı.

1998 yılında ilk görev yeri olan Burdur Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 2001-2003 yıllan arasında Batman'ın Beşiri ilçesinde, 2003-2005 yıllan arasında Sivas'ın Kangal ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2005 yılında Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.