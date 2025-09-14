2026 yılı, Türkiye'de hem milli hem de dini bayramlarla birlikte çeşitli resmi tatil günlerini barındırıyor. Vatandaşlar şimdiden 2026'da hangi günlerin tatil olacağını ve bayramların hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. İşte 2026 yılı resmi tatil takvimi ve dini ve milli bayramlar hakkında detaylı bilgiler:
2026 yılında özellikle dini bayramların hafta sonuyla birleşmesi veya hafta içine denk gelmesi durumunda, bazı vatandaşlar için uzun tatil fırsatları doğacak. Bu takvim, 2026 yılı için tatil planları yapmak isteyenler için güzel bir rehber niteliğinde. İşte 2026 resmi tatil günleri milli ve dini bayramlar.
Resmi tatil günleri 2026 dini ve milli bayramlar
1 Ocak Cuma Yılbaşı
19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Salı Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi