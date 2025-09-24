Yeni Şafak
Resmi tatiller 2026 takvimi: Dini ve milli bayramlar ne zaman hangi güne denk geliyor?

11:0624/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
<p>Resmi tatiller 2026 takvimi</p>
2026 yılı, Türkiye'de hem milli hem de dini bayramlarla birlikte çeşitli resmi tatil günlerini barındırıyor. Vatandaşlar şimdiden 2026'da hangi günlerin tatil olacağını ve bayramların hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. İşte 2026 yılı resmi tatil takvimi ve dini ve milli bayramlar hakkında detaylı bilgiler:

2026 yılında özellikle dini bayramların hafta sonuyla birleşmesi veya hafta içine denk gelmesi durumunda, bazı vatandaşlar için uzun tatil fırsatları doğacak. Bu takvim, 2026 yılı için tatil planları yapmak isteyenler için güzel bir rehber niteliğinde. İşte 2026 resmi tatil günleri milli ve dini bayramlar.

Resmi tatil günleri 2026 dini ve milli bayramlar

1 Ocak Cuma Yılbaşı

19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Cuma Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

