2026 yılı, Türkiye'de hem milli hem de dini bayramlarla birlikte çeşitli resmi tatil günlerini barındırıyor. Vatandaşlar şimdiden 2026'da hangi günlerin tatil olacağını ve bayramların hangi günlere denk geleceğini merak ediyor. İşte 2026 yılı resmi tatil takvimi ve dini ve milli bayramlar hakkında detaylı bilgiler:

1 /5 2026 yılında özellikle dini bayramların hafta sonuyla birleşmesi veya hafta içine denk gelmesi durumunda, bazı vatandaşlar için uzun tatil fırsatları doğacak. Bu takvim, 2026 yılı için tatil planları yapmak isteyenler için güzel bir rehber niteliğinde. İşte 2026 resmi tatil günleri milli ve dini bayramlar.

2 /5 Resmi tatil günleri 2026 dini ve milli bayramlar 1 Ocak Cuma Yılbaşı 19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi 20 Mart Cuma Ramazan Bayramı 1.gün 21 Mart Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün 22 Mart Pazar Ramazan Bayramı 3.gün

3 /5 23 Nisan Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Cuma Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

4 /5 26 Mayıs Salı Kurban Bayramı Arifesi 27 Mayıs Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün 28 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı 2.gün 29 Mayıs Cuma Kurban Bayramı 3.gün 30 Mayıs Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün