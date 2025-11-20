Türkiye'deki Resmi Tatiller Hangileri:

Ulusal Bayram: Türkiye'de tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu gün, 28 Ekim öğleden itibaren başlayan 1,5 günlük bir tatili kapsar.

Genel Tatiller: Bu kategoriye hem milli hem de dini bayramlar ile diğer özel günler girer: