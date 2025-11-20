Resmi tatil, devlet tarafından belirlenen ve ilan edilen, genellikle kamu kurumlarının, okulların ve çoğu özel sektör kuruluşunun kapalı olduğu özel günlerdir. Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler 2026 yılı dini ve milli bayram günleri takvimini araştırıyor. Peki dini ve milli bayramlarda kaç gün tatil olacak? 2026 resmi tatil tarihleri.
Türkiye'de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Bu kanun, hangi günlerin resmi tatil olacağını ve bu tatillerin sürelerini açıkça belirtir.
2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı
23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)
29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı
Türkiye'deki Resmi Tatiller Hangileri:
Ulusal Bayram: Türkiye'de tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu gün, 28 Ekim öğleden itibaren başlayan 1,5 günlük bir tatili kapsar.
Genel Tatiller: Bu kategoriye hem milli hem de dini bayramlar ile diğer özel günler girer:
Milli Bayramlar:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
Dini Bayramlar:
Ramazan Bayramı (Arife günü öğleden sonra ile birlikte 3,5 gün)
Kurban Bayramı (Arife günü öğleden sonra ile birlikte 4,5 gün)
Diğer Genel Tatiller:
1 Ocak Yılbaşı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü