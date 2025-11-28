Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Dini ve milli bayramlar 2026 resmi tatil tarihleri

Dini ve milli bayramlar 2026 resmi tatil tarihleri

15:4228/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>2026 resmi tatil tarihleri</p>
2026 resmi tatil tarihleri

Resmi tatil, devlet tarafından belirlenen ve ilan edilen, genellikle kamu kurumlarının, okulların ve çoğu özel sektör kuruluşunun kapalı olduğu özel günlerdir. Kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrenciler 2026 yılı dini ve milli bayram günleri takvimini araştırıyor. Peki dini ve milli bayramlarda kaç gün tatil olacak? 2026 resmi tatil tarihleri.

Türkiye'de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Bu kanun, hangi günlerin resmi tatil olacağını ve bu tatillerin sürelerini açıkça belirtir.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı


15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı

Türkiye'deki Resmi Tatiller Hangileri:

Ulusal Bayram: Türkiye'de tek ulusal bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu gün, 28 Ekim öğleden itibaren başlayan 1,5 günlük bir tatili kapsar.

Genel Tatiller: Bu kategoriye hem milli hem de dini bayramlar ile diğer özel günler girer:

Milli Bayramlar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

Dini Bayramlar:

Ramazan Bayramı (Arife günü öğleden sonra ile birlikte 3,5 gün)

Kurban Bayramı (Arife günü öğleden sonra ile birlikte 4,5 gün)

Diğer Genel Tatiller:

1 Ocak Yılbaşı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü


#Resmi tatil tarihleri
#2026 resmi tatil
#Ramazan Bayramı
#Kurban bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ personel alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek adaylar belli oldu mu?